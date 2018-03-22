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СК начал проверку по факту смертельного падения мужчины в шахту лифта в Подольске
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СК начал проверку по факту смертельного падения мужчины в шахту лифта в Подольске 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва24
В Подольске нашли тело мужчины в шахте лифта, правоохранители проводят провекру. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Московской области.
«По предварительным данным, работник организации по обслуживанию лифтов проводил ремонтные работы лифта в 16-этажном жилом доме, расположенном в Подольске. В процессе работ, по неизвестной пока следствию причине, мужчина упал в шахту лифта с 13 этажа. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в настоящее время на месте происшествия работают следователи. Запланировано проведение комплекса проверочных мероприятий.
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