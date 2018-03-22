Ещё
Суд продлил аресты трем членам запрещенного движения «Артподготовка» по делу о терроризме
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд продлил аресты трем членам запрещенного движения «Артподготовка» по делу о терроризме 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Лефортовский районный суд столицы удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста трем соратников лидера движения «Артподготовка» (признано судом экстремистским) Вячеслава Мальцева, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в суде.
«Cудья Елена Галиханова удовлетворила ходатайство следствия и продлила аресты Юрию Корному и Андрею Кептя до 25 июня, а Андрею Толкачеву — до 9 июля», — рассказал собеседник агентства.
Заседания по продлению арестов проходили в закрытом режиме.
В октябре 2017 г. суд в Красноярске удовлетворил иск краевой прокуратуры и признал экстремистским созданное В. Мальцевым движение «Артподготовка». Кроме того, сам политик обвиняется по ч. 1 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к экстремистской деятельности») и скрывается от правосудия во Франции. Он объявлен в международный розыск.
Через неделю после решения суда в Центре общественных связей ФСБ России объявили о пресечении на территории Московского региона деятельности региональной ячейки «Артподготовки». Кроме того, вместе с полицией пресечена деятельность активистов движения в Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и Саратове.
По версии следствия, активисты организовали террористическое сообщество для «насильственного изменения конституционного строя». Ю. Корному и А. Кептя вменяют планирование поджога деревянных паллет и сухого сена, складированного на Манежной площади в Москве по окончании фестиваля «Золотая осень». А. Толкачев для этого им передал бензин.
Агентство «Москва»: последние новости
Обвиняемому в хищении 2,5 млрд руб. у банка экс-депутату ГД В.Варшавскому еще раз вызвали в суд «скорую» Доставленная в ОВД «Раменки» за хулиганство женщина покусала капитана полиции «Почта России» пресекла деятельность совершавшей кражи посылок из сортировочного центра преступной группы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США останутся без Турции103
Ученые расшифровали ДНК миниатюрного «пришельца»25
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии285
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах155
Убил троих вместо себя: взрыв в Мурманске15
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение