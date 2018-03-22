Суд продлил аресты трем членам запрещенного движения «Артподготовка» по делу о терроризме 

Лефортовский районный суд столицы удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста трем соратников лидера движения «Артподготовка» (признано судом экстремистским) Вячеслава Мальцева, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в суде.
«Cудья Елена Галиханова удовлетворила ходатайство следствия и продлила аресты Юрию Корному и Андрею Кептя до 25 июня, а Андрею Толкачеву — до 9 июля», — рассказал собеседник агентства.
Заседания по продлению арестов проходили в закрытом режиме.
В октябре 2017 г. суд в Красноярске удовлетворил иск краевой прокуратуры и признал экстремистским созданное В. Мальцевым движение «Артподготовка». Кроме того, сам политик обвиняется по ч. 1 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к экстремистской деятельности») и скрывается от правосудия во Франции. Он объявлен в международный розыск.
Через неделю после решения суда в Центре общественных связей ФСБ России объявили о пресечении на территории Московского региона деятельности региональной ячейки «Артподготовки». Кроме того, вместе с полицией пресечена деятельность активистов движения в Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и Саратове.
По версии следствия, активисты организовали террористическое сообщество для «насильственного изменения конституционного строя». Ю. Корному и А. Кептя вменяют планирование поджога деревянных паллет и сухого сена, складированного на Манежной площади в Москве по окончании фестиваля «Золотая осень». А. Толкачев для этого им передал бензин.