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Задержаны мошенники, наживавшиеся на московских пенсионерах
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Задержаны мошенники, наживавшиеся на московских пенсионерах 

Вести.Ru 2 часа назад
Полиция обезвредила банду мошенников, которые на протяжении года обманывали столичных пенсионеров.
Задержали вымогателей в Калужской области. Именно оттуда они звонили пожилым москвичам и сообщали о том, что их родственники якобы совершили какое-либо преступление, а чтобы избежать ответственности, нужно заплатить. Только одна столичная пенсионерка отдала аферистам миллион рублей.
"Установлена причастность задержанных к серии аналогичных эпизодов противоправной деятельности. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ. В отношении троих фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один находится под подпиской о невыезде", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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