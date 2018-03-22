Ещё
Бастрыкин провел оперативное совещание в Дагестане по резонансным делам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Рост пенсий, способ перехвата "Сармата" и другие события дня
Рост пенсий, способ перехвата "Сармата" и другие события дня

Бастрыкин провел оперативное совещание в Дагестане по резонансным делам 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Дагестане оперативное совещание по резонансным уголовным делам, сообщается на сайте СК РФ.
"Сегодня Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в городе Махачкале оперативное совещание, в котором приняли участие его заместители Борис Карнаухов и Игорь Краснов, сотрудники центрального аппарата Следственного комитета, Главного следственного управления СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу, а также ряд руководителей и сотрудников следственных управлений по субъектам, входящим в Северо-Кавказский федеральный округ", — приводятся слова официального представителя СК РФ Светланы Петренко на сайте ведомства.
Бастрыкину доложили о ходе и результатах дел по факту убийства прихожан в городе Кизляре, превышения полномочий мэром и главным архитектором Махачкалы, обвинений в мошенничестве в отношении представителей властей Дагестана. Также председателю СК РФ доложили о ходе дела, возбужденного после похищения малолетней девочки в городе Хасавюрте в 2017 году.
Сообщается, что по результатам совещания Александр Бастрыкин дал конкретные поручения и указания, направленные на обеспечение квалифицированного и оперативного расследования заслушанных им уголовных дел.
РИА Новости: последние новости
В Курсе главы благотворительного фонда изнасиловали сотрудника из-за кота Савченко задержали в зале заседаний Рады Защита экс-депутата Госдумы Варшавского рассказала подробности о задержании
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии211
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах194
К тюрьме готова. Савченко грозит 10 лет196
Британия испугалась разоблачения шпионов в России1
Угрозы дошли до российской разведки106
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение