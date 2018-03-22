Ещё
В Киеве задержали похитителей бюста Леси Украинки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Рост пенсий, способ перехвата "Сармата" и другие события дня
Рост пенсий, способ перехвата "Сармата" и другие события дня

В Киеве задержали похитителей бюста Леси Украинки 

Газета.Ru 26 минут назад
В Киеве задержали похитителей бюста и мемориальной доски Леси Украинки, сообщает украинское издание «Вести» со ссылкой на пресс-службу городской полиции.
"Злоумышленники разбили бронзовый бюст и мемориальную доску на небольшие куски, которые сдавали в пункт приема металлолома", — заявили в правоохранительных органах.
Оставшуюся часть доски изъяли сотрудники полиции и приобщили к уголовному производству в качестве вещественного доказательства.
Задержаны двое жителей Святошинского района, один из которых ранее был судим за грабеж и хранение наркотиков. В настоящее время они находятся под домашним арестом.
Бюст был похищен ночью 3 марта c фасада здания музея, посвященного самой поэтессе.
Газета.Ru: последние новости
Савченко задержали в Раде Благотворители из Курска изнасиловали волонтера из-за умершего кота Замглавы Дальневосточного таможенного управления ФТС задержан за получение взяток
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии210
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах187
К тюрьме готова. Савченко грозит 10 лет194
Британия испугалась разоблачения шпионов в России1
Угрозы дошли до российской разведки105
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение