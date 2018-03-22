В Киеве задержали похитителей бюста Леси Украинки

В Киеве задержали похитителей бюста и мемориальной доски Леси Украинки , сообщает украинское издание «Вести» со ссылкой на пресс-службу городской полиции.

"Злоумышленники разбили бронзовый бюст и мемориальную доску на небольшие куски, которые сдавали в пункт приема металлолома", — заявили в правоохранительных органах

Оставшуюся часть доски изъяли сотрудники полиции и приобщили к уголовному производству в качестве вещественного доказательства.

Задержаны двое жителей Святошинского района, один из которых ранее был судим за грабеж и хранение наркотиков. В настоящее время они находятся под домашним арестом.

Бюст был похищен ночью 3 марта c фасада здания музея, посвященного самой поэтессе.