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Рост пенсий, способ перехвата "Сармата" и другие события дня

Новости о коррупции за 22 марта 

pasmi.ru 35 минут назад
Антикоррупционная политика
Борьбе с коррупцией в России мешает неприкосновенность депутатов и судей
Уровень коррупции в России, а также меры, предпринимаемые для борьбы с ней, оценили в Совете Европы на заседании Группы государств против коррупции (GRECO). Эксперты рекомендовали российским властям повысить прозрачность некоторых государственных институтов, а также ограничить иммунитет к уголовному преследованию судей, депутатов и сенаторов, так как это зачастую мешает при расследовании коррупционных преступлений.
Борьба с коррупцией
Экс-депутат Госдумы Варшавский задержан по подозрению в мошенничестве
Бывший депутат Госдумы Вадим Варшавский задержан в Москве по подозрению в мошенническом присвоении 2,5 млрд рублей банка «Петрокоммерц».
Замглавы дальневосточной таможни обвинен во взяточничестве
В Москве задержанному 21 марта по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей первому замначальника Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Сергею Федорову предъявлено обвинение во взяточничестве.
На изъятых у полковника Захарченко миллиардах рублей не смогли найти его ДНК  Купюры на сумму свыше восьми миллиардов рублей, изъятые у сестры бывшего сотрудника ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко, оказались «чистыми» — экспертиза не обнаружила на деньгах следов ДНК полковника, которому они якобы принадлежали.
В Москве заподозренные в получении взятки сотрудники ФСБ и МВД заключены под стражу
Московский гарнизонный военный суд (МГВС) 21 марта заключил под стражу на два месяца сотрудников ФСБ и МВД, подозреваемых по делу о получении взятки в 7,5 млн рублей за оформление документов для приезжих.
pasmi.ru: последние новости
Капитану московского управления ФСБ грозит срок за взятку от наркоторговки Главой «российского ФБР» станет Александр Бастрыкин В Москве сотрудники ФСБ и МВД заподозрены в получении особо крупной взятки
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