Новости о коррупции за 22 марта

Антикоррупционная политика

Борьбе с коррупцией в России мешает неприкосновенность депутатов и судей

Уровень коррупции в России, а также меры, предпринимаемые для борьбы с ней, оценили в Совете Европы на заседании Группы государств против коррупции (GRECO). Эксперты рекомендовали российским властям повысить прозрачность некоторых государственных институтов, а также ограничить иммунитет к уголовному преследованию судей, депутатов и сенаторов, так как это зачастую мешает при расследовании коррупционных преступлений.

Борьба с коррупцией

Экс-депутат Госдумы Варшавский задержан по подозрению в мошенничестве

Бывший депутат Госдумы Вадим Варшавский задержан в Москве по подозрению в мошенническом присвоении 2,5 млрд рублей банка «Петрокоммерц»

Замглавы дальневосточной таможни обвинен во взяточничестве

В Москве задержанному 21 марта по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей первому замначальника Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Сергею Федорову предъявлено обвинение во взяточничестве.

На изъятых у полковника Захарченко миллиардах рублей не смогли найти его ДНК Купюры на сумму свыше восьми миллиардов рублей, изъятые у сестры бывшего сотрудника ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко, оказались «чистыми» — экспертиза не обнаружила на деньгах следов ДНК полковника, которому они якобы принадлежали.

В Москве заподозренные в получении взятки сотрудники ФСБ и МВД заключены под стражу

Московский гарнизонный военный суд (МГВС) 21 марта заключил под стражу на два месяца сотрудников ФСБ и МВД, подозреваемых по делу о получении взятки в 7,5 млн рублей за оформление документов для приезжих.