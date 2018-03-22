Ещё
Дело с иголочки: в Тольятти работник колонии вымогал деньги у директора швейной фабрики
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Рост пенсий, способ перехвата "Сармата" и другие события дня
Рост пенсий, способ перехвата "Сармата" и другие события дня

Дело с иголочки: в Тольятти работник колонии вымогал деньги у директора швейной фабрики 

63.ru 47 минут назад
Фото: 63.ru
В Самарской области правоохранители возбудили уголовное дело в отношении сотрудника ФСИН. Поводом для этого стали жалобы директора одной из швейных фабрик Тольятти.
— Мужчина заключил договор с представителями исправительной колонии, — рассказали представители областной прокуратуры. — Заключенные шили спецодежду и другие текстильные изделия. Но с декабря 2017 года по февраль 2018 года заместитель начальника центра трудовой адаптации колонии понуждал директора фирмы к передаче 25% от суммы заказа в качестве гарантии своевременного и качественного выполнения договорных обязательств. Так ему удалось получить 200 тысяч рублей.
Теперь сотруднику колонии вменяют создание помех законной предпринимательской деятельности. Ему грозит штраф от 200 тысяч до полумиллиона рублей или 360 часов обязательных работ.
63.ru: последние новости
В Отрадном местный житель украл у друга 9500 рублей В Самарской области задержали мужчину, который избил двух пенсионеров «От криков матери волосы встают дыбом»: в Тольятти несовершеннолетний выпал из окна
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии211
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах194
К тюрьме готова. Савченко грозит 10 лет196
Британия испугалась разоблачения шпионов в России1
Угрозы дошли до российской разведки106
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение