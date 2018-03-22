Дело с иголочки: в Тольятти работник колонии вымогал деньги у директора швейной фабрики

Самарской области правоохранители возбудили уголовное дело в отношении сотрудника ФСИН . Поводом для этого стали жалобы директора одной из швейных фабрик Тольятти — Мужчина заключил договор с представителями исправительной колонии, — рассказали представители областной прокуратуры . — Заключенные шили спецодежду и другие текстильные изделия. Но с декабря 2017 года по февраль 2018 года заместитель начальника центра трудовой адаптации колонии понуждал директора фирмы к передаче 25% от суммы заказа в качестве гарантии своевременного и качественного выполнения договорных обязательств. Так ему удалось получить 200 тысяч рублей. Теперь сотруднику колонии вменяют создание помех законной предпринимательской деятельности. Ему грозит штраф от 200 тысяч до полумиллиона рублей или 360 часов обязательных работ.