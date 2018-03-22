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В Волгограде начальника областной трудинспекции поймали на взятке
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В Волгограде начальника областной трудинспекции поймали на взятке 

v1.ru 53 минуты назад
Фото: v1.ru
В Ворошиловском районе Волгограда оперативники при получении взятки задержали с поличным начальника Государственной инспекции труда Волгоградской области.
— Оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Волгограду совместно с сотрудниками регионального УФСБ при получении взятки задержали начальника областной трудинспекции, — сообщили V1.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Подозреваемый за 20 тысяч рублей пообещал сотруднику коммерческой фирмы решить вопрос о непривлечении его к административной ответственности.
СУ СК России по Волгоградской области уже возбудило уголовное дело по статье «Получение взятки». Установлено, что в октябре прошлого года областной трудинспекцией проводилось расследование несчастного случая на производстве с водителем коммерческой фирмы. В ходе расследования инспекторы выяснили, что при приеме на руботу с водителя не взяли справку о его психическом состоянии. За это на директора фирмы полагалось наложить штраф в размере 110 тысяч рублей. Задержанный госинспектор предложил свои услуги. Всего за 20 тысяч рублей он обещал изготовить нужную справку.
Задержанный с поличным чиновник помещен под подписку о невыезде.
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