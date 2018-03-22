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Суд продлил арест участнику ДТП под Калининградом, в котором погибли семь человек
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Суд продлил арест участнику ДТП под Калининградом, в котором погибли семь человек 

ТАСС 58 минут назад
КАЛИНИНГРАД, 22 марта. /ТАСС/. Калининградский областной суд продлил арест водителю, обвиняемому в ДТП под Калининградом, в результате которого семь человек погибли и еще десять пострадали. Об этом сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры Калининградской области.
Вечером 22 сентября 2017 года на трассе Калининград — Черняховск — Нестеров в Калининградской области обвиняемый, управляя внедорожником Mercedes ML350, неверно выбрал скоростной режим, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter. Водитель и шесть пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще десять его пассажиров, а также малолетняя девочка, находившаяся во внедорожнике, пострадали.
"Продлен до восьми месяцев срок содержания под стражей обвиняемого водителя автомобиля Mercedes [ML350]", — говорится в сообщении.
По данным следствия, причиной аварии стал выезд внедорожника на встречную полосу движения. Находившегося за рулем автомобиля мужчину обвиняют в совершении ДТП, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Следствие по делу завершено, обвиняемый вместе с адвокатами знакомится с его материалами. Свою вину, по данным прокуратуры, он признал полностью.
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