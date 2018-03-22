Суд продлил арест участнику ДТП под Калининградом, в котором погибли семь человек

КАЛИНИНГРАД , 22 марта. / ТАСС /. Калининградский областной суд продлил арест водителю, обвиняемому в ДТП под Калининградом, в результате которого семь человек погибли и еще десять пострадали. Об этом сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Вечером 22 сентября 2017 года на трассе Калининград — Черняховск — Нестеров в Калининградской области обвиняемый, управляя внедорожником Mercedes ML350, неверно выбрал скоростной режим, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter. Водитель и шесть пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще десять его пассажиров, а также малолетняя девочка, находившаяся во внедорожнике, пострадали.

"Продлен до восьми месяцев срок содержания под стражей обвиняемого водителя автомобиля Mercedes [ML350]", — говорится в сообщении.

По данным следствия, причиной аварии стал выезд внедорожника на встречную полосу движения. Находившегося за рулем автомобиля мужчину обвиняют в совершении ДТП, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Следствие по делу завершено, обвиняемый вместе с адвокатами знакомится с его материалами. Свою вину, по данным прокуратуры, он признал полностью.