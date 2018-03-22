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Суд продлил арест обвиняемому в ДТП с семью жертвами под Калининградом
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Суд продлил арест обвиняемому в ДТП с семью жертвами под Калининградом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КАЛИНИНГРАД, 22 мар — РИА Новости. Областной суд продлил до восьми месяцев срок содержания под стражей водителю Mercedes, обвиняемому в ДТП под Калининградом, в результате которого погибли семь человек, еще 10 пострадали, сообщила пресс-служба прокуратуры Калининградской области.
"Сегодня с участием представителя прокуратуры Калининградской области, областным судом продлен до восьми месяцев срок содержания под стражей обвиняемого водителя автомобиля Mercedes, совершившего 22.09.2017 столкновение с микроавтобусом марки Mercedes Sprinter на федеральной автодороге А-229 «Калининград-Черняховск-Нестеров», в результате которого погибло семь человек и пострадало 10", — говорится в сообщении.
Авария с участием микроавтобуса, который следовал из Калининграда в город Гусев, и внедорожника произошла у населенного пункта Солдатово Гвардейского городского округа вечером 22 сентября. По предварительным данным, водитель внедорожника неверно выбрал скоростной режим, выехал на встречную полосу на участке дороги, где велись ремонтные работы, из-за чего произошло лобовое столкновение.
Водителя внедорожника Mercedes обвиняют в нарушении правил движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Максимальное наказание — до семи лет лишения свободы.
В прокуратуре отметили, что расследование данного уголовного дела находилось на особом контроле прокуратуры области и было окончено по истечении полугода после ДТП. В настоящее время обвиняемый и его защитники знакомятся с материалами уголовного дела.
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