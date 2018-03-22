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В Калужской области задержаны лжеполицейские, охотившиеся на пенсионеров-москвичей
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Рост пенсий, способ перехвата "Сармата" и другие события дня

В Калужской области задержаны лжеполицейские, охотившиеся на пенсионеров-москвичей 

Калуга 24 58 минут назад
Фото: Калуга 24
В Калужской области задержаны четверо мошенников, специализировавшихся на отъеме денег у пожилых москвичей. Действовали они по отработанной схеме — сообщали пенсионерам, что их родственник обвиняется в совершении преступления, но дело можно уладить за деньги. Пока заявление написала только одна пострадавшая. Она отдала мошеннику, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее сын задержан, миллион рублей. Но в полиции полагают, что пострадавших могут быть десятки. Всем задержанным предъявлено обвинение в мошенничестве. Троих из них арестовали, четвертый был отпущен под подписку о невыезде, сообщает «5 канал».
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