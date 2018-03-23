Список альтернативных мер наказания предлагают расширить

УПК предлагают дополнить новыми мерами пресечения, чтобы расширить применение альтернативных мер наказания. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.

Инициатива направлена не реализацию поручений Европейского суда по правам человека , который рекомендовал России расширить применение альтернативных мер наказания, не связанных с заключением под стражу. В Токийских правилах ООН предусмотрено, что предварительное заключение под стражу является крайней мерой, и что альтернатива заключению под стражу должна применяться как можно раньше. Но в России ни залог, ни домашний арест не стали реальной альтернативой для обвиняемых. Чаще всего в качестве меры пресечения суд избирает именно заключение под стражу.

Законопроект предлагает дополнить главу 13 УПК новой мерой пресечения — «запрет определённых действий», предусматривающей возможность ограничения прав и свобод обвиняемого, за исключением домашнего ареста. Например, подозреваемому могут запретить выходить из дома в определённое время суток. Внесение в УПК этих изменений даст положительный экономический эффект за счёт снижения расходов на содержание под стражей.