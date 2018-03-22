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Жителя Адыгейска лишили прав за пьяную езду
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Жителя Адыгейска лишили прав за пьяную езду 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
В Адыгейске вынесли приговор по уголовному делу в отношении местного жителя Артура Гакаме.
«В январе 2018 года Гакаме, ранее судом привлеченный к административной ответственности за невыполнение требований уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, был задержан в а. Тугургой Теучежского района сотрудниками полиции, когда управлял своим автомобилем в состоянии опьянения», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее.
Суд согласился с позицией государственного обвинения и назначил подсудимому наказание в виде обязательных работ на срок 400 часов с лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года.
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