Жителя Адыгейска лишили прав за пьяную езду

Адыгейске вынесли приговор по уголовному делу в отношении местного жителя Артура Гакаме.

«В январе 2018 года Гакаме, ранее судом привлеченный к административной ответственности за невыполнение требований уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, был задержан в а. Тугургой Теучежского района сотрудниками полиции, когда управлял своим автомобилем в состоянии опьянения», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее

Суд согласился с позицией государственного обвинения и назначил подсудимому наказание в виде обязательных работ на срок 400 часов с лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года.