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В Петербурге суд рассмотрит дело о гибели младенца при обрушении трапа
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В Петербурге суд рассмотрит дело о гибели младенца при обрушении трапа 

РИА Новости 1 час назад
С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 мар — РИА Новости. Московский районный суд Петербурга рассмотрит дело о недоброкачественном ремонте трапа, из-за обрушения которого погиб полуторагодовалый ребенок в аэропорту «Пулково», сообщил РИА Новости в четверг представитель Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.
Обвиняемым по делу проходит заместитель руководителя службы спецтранспорта аэропорта Алексей Шаньгин.
Ранее сообщалось, что по факту ЧП было возбуждено три уголовных дела. Одно из них по статье «недоброкачественный ремонт транспортного оборудования» в отношении начальника участка механических работ службы спецтранспорта аэропорта Александра Козельского суд прекратил 13 марта за примирением сторон. По данным защитника Козельского, дело по статье «халатность» не имеет в настоящее время ни подозреваемых, ни обвиняемых.
Третье дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое по неосторожности повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека). Первоначально в рамках данного дела был задержан начальник службы спецтранспорта аэропорта Валентин Чернаенко, однако суд отказал в его аресте. Впоследствии все подозрения с Чернаенко следствие сняло, выяснив, что он находился в отпуске во время ремонта трапа. Под подозрением оказался заместитель Чернаенко Алексей Шаньгин, которому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
"В конце февраля Шаньгину было предъявлено обвинение по части 2 статьи 266 УК РФ (недоброкачественный ремонт транспортного оборудования — ред.). В настоящее время утверждено обвинительное заключение, дело направлено в Московский районный суд Петербурга", — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что вечером 28 сентября прошлого года при выходе пассажиров из самолета, прибывшего из Москвы, обрушился выдвижной пролет самоходного пассажирского трапа, в результате женщина с полуторагодовалой внучкой упали с высоты более трех метров. Обе они были госпитализированы, впоследствии девочка скончалась в больнице.
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