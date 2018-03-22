Пенсионер украл генератор со станции скорой помощи в Омске 

В Омске мужчина пенсионного возраста унес со станции скорой медицинской помощи генератор. Как сообщил портал Gorod55.ru, источник бесперебойного тока находился в складском помещении.
О пропаже имущества представитель станции скорой помощи заявил в дежурную часть отдела полиции № 10 города Омска. Работник рассказал, что генератор стоимостью пять тысяч рублей долгое время не использовали и хранили на складе.
Сотрудники полиции произвели осмотр места преступления и нашли там следы, которые, возможно, оставили злоумышленники.
В ходе опросов вероятных свидетелей удалось выяснить, что к преступлению может быть причастен сотрудник другой организации, находящейся рядом. Похитителем оказался
66-летний
мужчина, который был уверен, что кража останется незамеченной. Долгое время он прятал генератор в снегу.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Кража».