Пенсионер украл генератор со станции скорой помощи в Омске

Омске мужчина пенсионного возраста унес со станции скорой медицинской помощи генератор. Как сообщил портал Gorod55.ru, источник бесперебойного тока находился в складском помещении.

О пропаже имущества представитель станции скорой помощи заявил в дежурную часть отдела полиции № 10 города Омска. Работник рассказал, что генератор стоимостью пять тысяч рублей долгое время не использовали и хранили на складе.

Сотрудники полиции произвели осмотр места преступления и нашли там следы, которые, возможно, оставили злоумышленники.

В ходе опросов вероятных свидетелей удалось выяснить, что к преступлению может быть причастен сотрудник другой организации, находящейся рядом. Похитителем оказался

66-летний

мужчина, который был уверен, что кража останется незамеченной. Долгое время он прятал генератор в снегу.