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Пенсионер украл генератор со станции скорой помощи в Омске
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Рост пенсий, способ перехвата "Сармата" и другие события дня

Пенсионер украл генератор со станции скорой помощи в Омске 

360tv.ru 1 час назад
В Омске мужчина пенсионного возраста унес со станции скорой медицинской помощи генератор. Как сообщил портал Gorod55.ru, источник бесперебойного тока находился в складском помещении.
О пропаже имущества представитель станции скорой помощи заявил в дежурную часть отдела полиции № 10 города Омска. Работник рассказал, что генератор стоимостью пять тысяч рублей долгое время не использовали и хранили на складе.
Сотрудники полиции произвели осмотр места преступления и нашли там следы, которые, возможно, оставили злоумышленники.
В ходе опросов вероятных свидетелей удалось выяснить, что к преступлению может быть причастен сотрудник другой организации, находящейся рядом. Похитителем оказался
66-летний
мужчина, который был уверен, что кража останется незамеченной. Долгое время он прятал генератор в снегу.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Кража».
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