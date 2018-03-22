Главного трудинспектора Волгоградской области подозревают во взятке

По данным следствия в ноябре прошлого года он получил 20 тысяч рублей за то, что помог директору коммерческой компании избежать административной ответственности — штрафа в 110 тысяч рублей. В возглавляемой взяткодателем фирме произошел несчастный случай с водителем, при этом у работодателя отсутствовал документ, подтверждающий психическое здоровье пострадавшего.