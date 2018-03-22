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Главного трудинспектора Волгоградской области подозревают во взятке
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Главного трудинспектора Волгоградской области подозревают во взятке 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным следствия в ноябре прошлого года он получил 20 тысяч рублей за то, что помог директору коммерческой компании избежать административной ответственности — штрафа в 110 тысяч рублей. В возглавляемой взяткодателем фирме произошел несчастный случай с водителем, при этом у работодателя отсутствовал документ, подтверждающий психическое здоровье пострадавшего.
За вознаграждение чиновник такую справку, причем датированную задним числом, предоставил. Свою вину мужчина признал. Инспектору грозит от 3 до 8 лет лишения свободы и крупный штраф, уточнили в правоохранительных органах.
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