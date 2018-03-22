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Суд в Москве не стал рассматривать ходатайство об УДО журналиста Соколова
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Суд в Москве не стал рассматривать ходатайство об УДО журналиста Соколова 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РАПСИ
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Тверской суд Москвы не принял к производству ходатайство об условно-досрочном освобождении журналиста РБК Александра Соколова, который получил 3,5 года колонии по обвинению в экстремизме, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд отказался принять ходатайство к производству", — сказали в суде. Там пояснили, что не могут рассмотреть вопрос об УДО из-за того, что приговор не приведен в исполнение — журналист все еще находится в СИЗО, а не отправлен в колонию.
Тверской суд Москвы 10 августа прошлого года приговорил Соколова к 3,5 годам колонии общего режима. На скамье подсудимых также находились бывший редактор газеты «Дуэль» Юрий Мухин, Валерий Парфенов и Кирилл Барабаш. По мнению следствия, они участвовали в движении, связанном с запрещенной в России экстремистской организацией «Армия воли народа», и имели целью расшатывать политическую обстановку в стране.
В срок наказания Соколову засчитали чуть больше двух лет, которые он провел в СИЗО. Согласно приговору, ему ограничили свободу на один год — после освобождения из колонии он не сможет менять место жительства или регистрации без уведомления правоохранительных органов.
Пресс-секретарь РБК Егор Тимофеев заявил, что в медиахолдинге не понимают и не принимают решения Тверского суда, приговорившего Соколова к 3,5 года колонии общего режима, и будут и дальше поддерживать корреспондента.
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