СК возбудил дело за растрату бюджетных средств, выделенных для детских садов Кирова

"Следственными органами Следственного комитета России по Кировской области расследуется уголовное дело по факту нецелевого расходования бюджетных денежных средств в особо крупном размере" — говорится в сообщении.

По данным ведомства, неустановленные должностные лица в период с 2015 по 2016 годы расходовали бюджетные средства, предназначенные на содержание детей в детских садах Кирова, на иные цели по своему усмотрению. Уголовное дело возбудили по статье «Нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере».