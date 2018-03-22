Ещё
СК возбудил дело за растрату бюджетных средств, выделенных для детских садов Кирова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Рост пенсий, способ перехвата "Сармата" и другие события дня
Рост пенсий, способ перехвата "Сармата" и другие события дня

СК возбудил дело за растрату бюджетных средств, выделенных для детских садов Кирова 

ТАСС 1 час назад
КИРОВ, 22 марта. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело за растрату бюджетных средств, предназначенных на питание и содержание детей в детских садах Кирова. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Кировской области, ущерб городскому бюджету составил, по предварительным данным, не менее 9 млн рублей.
"Следственными органами Следственного комитета России по Кировской области расследуется уголовное дело по факту нецелевого расходования бюджетных денежных средств в особо крупном размере" — говорится в сообщении.
По данным ведомства, неустановленные должностные лица в период с 2015 по 2016 годы расходовали бюджетные средства, предназначенные на содержание детей в детских садах Кирова, на иные цели по своему усмотрению. Уголовное дело возбудили по статье «Нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере».
ТАСС: последние новости
Экс-депутату Госдумы Варшавскому предъявлено обвинение в мошенничестве В Орловской области СК возбудил дело из-за кражи покрытия сельской дороги В Татарстане трейдер получил девять лет за хищение 163 млн рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии211
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах194
К тюрьме готова. Савченко грозит 10 лет196
Британия испугалась разоблачения шпионов в России1
Угрозы дошли до российской разведки106
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение