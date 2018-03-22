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В Коми пенсионера обвинили в сексуальном насилии над трехлетней девочкой
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В Коми пенсионера обвинили в сексуальном насилии над трехлетней девочкой 

РИА Новости 1 час назад
С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 мар — РИА Новости. Следственные органы Сыктывкара завершили расследование уголовного дела в отношении 70-летнего местного жителя, обвиняемого в сексуальном насилии над трехлетней девочкой, живущей в соседней квартире, сообщает СУСК РФ по Коми.
По данным следствия, в январе обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил действия сексуального характера в отношении девочки, проживающей в соседней квартире.
"Злоумышленник воспользовался отсутствием в комнате других лиц, а также беспомощным в силу возраста состоянием ребенка. До произошедшего семья девочки поддерживала приятельские отношения с пенсионером и его сожительницей. Семьи общались, ходили друг к другу в гости, вместе отмечали праздники", — говорится в сообщении.
Уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера» было возбуждено после того, как девочка рассказала о случившемся матери, которая обратилась в правоохранительные органы. Как уточняет СУСК по региону, пенсионер не признал вину по предъявленному обвинению.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.
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