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Луценко требует арестовать Савченко без права внесения залога
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Луценко требует арестовать Савченко без права внесения залога 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
По версии следствия, действия Героя Украины подпадают под статьи Уголовного кодекса «совершение действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти», «подготовка к преступлению», «совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией», «посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля» и «теракт».
«Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал и объявил подозрение народному депутату Надежде Савченко в присутствии её адвоката», — написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган.
По иронии судьбы ровно два года назад в этот день суд Ростова-на-Дону вынес приговор об аресте Надежды Савченко на 22 годам за причастность к убийству в Донбассе журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Как рассказала сестра парламентария, на сегодняшнее заседание регламентного комитета Надежда пошла с вещами, которые могут понадобиться в тюрьме.
Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк уточнил, что после того, как Савченко доставили в следственный изолятор, следователи проведут все необходимые процессуальные действия.
Представитель Генеральной прокуратуры Украины сообщил порталу «Українськi Новини», какое наказание ведомство будет требовать:«Только арест. Статья не предусматривает альтернативы».
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сказал, что, вероятнее всего, Савченко грозит от пяти до десяти лет лишения свободы, а пожизненный срок вряд ли грозит, поскольку никакого теракта не произошло.
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