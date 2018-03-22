Луценко требует арестовать Савченко без права внесения залога 

По версии следствия, действия Героя Украины подпадают под статьи Уголовного кодекса «совершение действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти», «подготовка к преступлению», «совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией», «посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля» и «теракт».
«Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал и объявил подозрение народному депутату Надежде Савченко в присутствии её адвоката», — написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган.
По иронии судьбы ровно два года назад в этот день суд Ростова-на-Дону вынес приговор об аресте Надежды Савченко на 22 годам за причастность к убийству в Донбассе журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Как рассказала сестра парламентария, на сегодняшнее заседание регламентного комитета Надежда пошла с вещами, которые могут понадобиться в тюрьме.
Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк уточнил, что после того, как Савченко доставили в следственный изолятор, следователи проведут все необходимые процессуальные действия.
Представитель Генеральной прокуратуры Украины сообщил порталу «Українськi Новини», какое наказание ведомство будет требовать:«Только арест. Статья не предусматривает альтернативы».
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сказал, что, вероятнее всего, Савченко грозит от пяти до десяти лет лишения свободы, а пожизненный срок вряд ли грозит, поскольку никакого теракта не произошло.