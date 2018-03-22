Депутат Рады рассказал, какой срок грозит Савченко за планирование теракта 

Украинский депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко рассказал, какой тюремный срок грозит Надежде Савченко.
Геращенко уверен, что депутата приговорят к реальному сроку, так как «обвинения достаточно серьезные». В то же время, о пожизненном лишении свободы речи не идет.
«Вряд ли это будет пожизненный срок, так как они не смогли реализовать свои цели. Но то, что Рубан и Савченко — это люди, которые не в своем уме и опасны для Украины — это факт, и им место за решеткой», — сообщил Геращенко в интервью «112 Украина».
Сегодня стало известно, что украинский парламент лишил Савченко неприкосновенности, после чего она пешком пошла в следственный изолятор. Правоохранительные органы Украины подозревают ее в планировании теракта.
Напомним, 22 марта 2016 года Надежду Савченко осудили в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе. Ей назначили наказание в виде 22 лет заключения. В конце мая 2016 года ее помиловал президент России.