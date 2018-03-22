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Уголовное дело в отношении грузчика, обвиняемого в кражах во «Внукове», передали в суд
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Уголовное дело в отношении грузчика, обвиняемого в кражах во «Внукове», передали в суд 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Транспортные полицейские передали в суд уголовное дело, возбужденное в отношении грузчика столичного аэропорта «Внуково», которого обвиняют в трех кражах из багажа пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий, направленных на предотвращение хищений из багажа авиапассажиров, оперативниками ЛО МВД России в аэропорту «Внуково» был задержан ранее не судимый 26-летний житель Ярославской области, являющийся помощником грузчика-комплектовщика службы обработки багажа груза», — говорится в сообщении.
В ходе проведенного расследования была установлена причастность молодого человека к совершению трех фактов хищения на рабочем месте.
«Так, занимаясь комплектованием багажа рейса сообщением Москва — Ульяновск, обвиняемый из бокового наружного кармана сумки совершил хищение находящегося внутри планшетного компьютера. Еще один планшетный компьютер похитил из наружного кармана рюкзака, принадлежащего пассажиру рейса сообщением Москва — Назрань. А также незаконно завладел жестким диском, хранящимся в чемодане, сданном в багаж пассажиром рейса сообщением Москва — Краснодар», — уточняется в сообщении.
В настоящее время все материалы дел, возбужденных следственным отделом ЛО МВД России в аэропорту «Внуково» в отношении обвиняемого, переданы в суд для принятия решения.
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