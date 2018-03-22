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В Смоленской области полицейские пресекли деятельность наркопритона
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В Смоленской области полицейские пресекли деятельность наркопритона 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Сотрудникам подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Десногорску поступила оперативная информация о том, что один из местных жителей систематически предоставляет свою квартиру в многоэтажном доме наркопотребителям для изготовления и употребления наркотиков.
Оперативники организовали наблюдение за указанной квартирой и задокументировали ряд фактов посещения жилища наркозависимыми лицами. Все граждане, выходящие из подозрительной квартиры, направлялись полицейскими на медицинское освидетельствование, которые установило у них состояние наркотического опьянения.
При обследовании жилища сотрудниками полиции в присутствии понятых обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие причастность хозяина квартиры, 1949 года рождения, к организации наркопритона — посуда и шприцы с остаточными следами наркотика.
Оперуполномоченные выяснили, что подозреваемый систематически пускал в жилище наркопотребителей, которые расплачивалась с ним денежными средствами либо алкогольной продукцией, готовили наркотики (марихуану и ацетилированный опий) из принесенных с собой ингредиентов и здесь же употребляли.
Отделом дознания ОМВД России по городу Десногорску по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации, возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
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