В Москве задержали подозреваемого в краже коллекционных игрушечных машинок

Полицейские задержали на юго-востоке Москвы молодого человека по подозрению в краже 60 игрушечных машинок из трехтысячной коллекции отчима, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции Марьино обратился 45-летний коллекционер и сообщил, что из его коллекции, которая хранится в его квартире на Люблинской улице и насчитывает 3 тысячи экземпляров, похищено 60 машинок. Общая стоимость ущерба составила 86 тысяч рублей.

«В ходе проверки информации полицейскими установлена причастность к данному противоправному деянию 18-летнего пасынка заявителя, проживающего совместно с потерпевшим. По данному факту отделом дознания ОМВД России по району Марьино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», — говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.