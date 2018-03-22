В Башкортостане местный житель избил полицейского в машине ГИБДД

В правоохранительные органы Республики Башкортостан 4 марта 2018 года поступило сообщение о нападении на сотрудника полиции в служебном автомобиле ГИБДД . Об этом сообщается на сайте СКР по региону.

Следственный комитет России по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Миякинского района республики по статье «Применение насилия к представителю власти» (ч.1 ст. 318 УК РФ).

По данным следствия, в селе Раевский Альшеевского района утром 4 марта 2018 года водитель, двигавшийся на автомобиле в состоянии алкогольного опьянения, был остановлен сотрудниками ДПС и приглашён в служебный автомобиль ГИБДД для составления протокола.

В салоне автомобиля местного отдела ГИБДД нетрезвый задержанный водитель ударил сотрудника полиции, находящегося при исполнении служебных обязанностей, не менее 4 раз кулаком по лицу, причинив ушибы и ссадины.

В настоящее время проводят следственные действия и устанавливают все обстоятельств совершённого преступления.

Назначена экспертиза для определения степени тяжести вреда здоровью потерпевшего. Расследование уголовного дела продолжается.