Правоохранители проверят информацию о приставаниях к девочкам в Лермонтове

Недавно на одном из телеканалов вышел сюжет о том, что в городе Лермонтове обнаженный мужчина на внедорожнике предлагал школьницам сесть в его автомобиль.

Руководитель следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю Игорь Иванов поручил незамедлительно зарегистрировать выявленное в СМИ сообщение и провести по нему процессуальную проверку.

Он потребовал в кратчайшие сроки проверить озвученные в телеэфире доводы и в случае их подтверждения незамедлительно возбудить уголовное дело.