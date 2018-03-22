Правоохранители проверят информацию о приставаниях к девочкам в Лермонтове 

По указанию руководителя следственного управления СКР по Ставрополью Игоря Иванова организовали проверку сведений СМИ о домогательствах к детям в Лермонтове, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ведомства.
Недавно на одном из телеканалов вышел сюжет о том, что в городе Лермонтове обнаженный мужчина на внедорожнике предлагал школьницам сесть в его автомобиль.
Руководитель следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю Игорь Иванов поручил незамедлительно зарегистрировать выявленное в СМИ сообщение и провести по нему процессуальную проверку.
Он потребовал в кратчайшие сроки проверить озвученные в телеэфире доводы и в случае их подтверждения незамедлительно возбудить уголовное дело.