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Правоохранители проверят информацию о приставаниях к девочкам в Лермонтове
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Правоохранители проверят информацию о приставаниях к девочкам в Лермонтове 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
По указанию руководителя следственного управления СКР по Ставрополью Игоря Иванова организовали проверку сведений СМИ о домогательствах к детям в Лермонтове, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ведомства.
Недавно на одном из телеканалов вышел сюжет о том, что в городе Лермонтове обнаженный мужчина на внедорожнике предлагал школьницам сесть в его автомобиль.
Руководитель следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю Игорь Иванов поручил незамедлительно зарегистрировать выявленное в СМИ сообщение и провести по нему процессуальную проверку.
Он потребовал в кратчайшие сроки проверить озвученные в телеэфире доводы и в случае их подтверждения незамедлительно возбудить уголовное дело.
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