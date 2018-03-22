Мужчина и женщина ранили москвичку и ограбили ее 

Инцидент произошел на Братиславской улице.
В четверг, 22 марта, на юго-востоке столицы мужчина и женщина совершили разбойное нападение на москвичку в лифте жилого дома.
— На улице Братиславская, дом 3, в лифте, мужчина и женщина под угрозой ножа отобрали у девушки кошелек и порезали ей руку, — сообщил агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Злоумышленники успели скрыться с места преступления. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают их.
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