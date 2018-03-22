Мужчина и женщина ранили москвичку и ограбили ее

Инцидент произошел на Братиславской улице.

В четверг, 22 марта, на юго-востоке столицы мужчина и женщина совершили разбойное нападение на москвичку в лифте жилого дома.

Злоумышленники успели скрыться с места преступления. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают их.

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