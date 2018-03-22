В Западном Дегунине задержали мужчину с наркотиками

Сотрудники ОМВД России по району Западное Дегунино задержали 27-летнего жителя Подмосковья с наркотиками. Об этом сообщил источник в УВД по САО. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на Базовской у подозреваемого были обнаружены и изъяты два полимерных пакета с неизвестным веществом внутри.

— Согласно проведенному исследованию изъятое содержит в своем составе наркотическое вещество — амфетамин, массой около 27 граммов, — уточнил источник.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», а также ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. (то)