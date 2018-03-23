В Москве задержан офицер угрозыска, подозреваемый в похищении человека и вымогательстве 20 млн рублей

Сотрудники ФСБ и полиции задержали в столице семерых предполагаемых соучастников похищения мужчины. Один из фигурантов оказался стражем порядка. Злоумышленники требовали выкуп за освобождение пленника в размере десятков миллионов рублей.

Поздним вечером 22 марта силовики задержали оперуполномоченного отдела уголовного розыска ОВД «Западное Дегунино» и шестерых безработных, сообщает

со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным расследования, 14 ноября 2017 года в Дмитровском районе подозреваемые под угрозой огнестрельного оружия похитили мужчину. «Гражданина усадили в автомобиль Opel Astra, после чего на протяжении двух дней возили по неустановленным местам в Москве Подмосковье , требуя у потерпевшего 20 миллионов рублей», — рассказал источник.

После того, как потерпевший согласился уплатить выкуп, его отпустили.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 126 ("Похищение человека"), ст. 127 ("Незаконное лишение свободы") и ст. 163 ("Вымогательство") УК РФ

По факту участия в преступлении сотрудника полиции в МВД проводят служебную проверку.

Источник

в правоохранительных органах отметил, что задержанный полицейский носит звание старшего лейтенанта.