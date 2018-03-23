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Полицейского из Москвы подозревают в похищении человека и вымогательстве
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Полицейского из Москвы подозревают в похищении человека и вымогательстве 

РИАМО 47 минут назад
Фото: РИАМО
Старшего лейтенанта отделения полиции по столичному району Западное Дегунино и его знакомых подозревают в похищении человека и вымогательстве у него денег, подозреваемых привлекут к уголовной ответственности, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы Главного управления МВД России по Москве.
«В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий установлена причастность оперуполномоченного отделения МВД по району Западное Дегунино старшего лейтенанта полиции, который совместно со своими знакомыми подозревается в похищении гражданина и вымогательстве у него денежных средств», — сказал собеседник агентства.
По его словам, виновного полицейского уволят из органов внутренних дел, он понесет установленное законом наказание.
«Ряд его руководителей будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности», — подчеркнул собеседник агентства.
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