Полицейского из Москвы подозревают в похищении человека и вымогательстве

Старшего лейтенанта отделения полиции по столичному району Западное Дегунино и его знакомых подозревают в похищении человека и вымогательстве у него денег, подозреваемых привлекут к уголовной ответственности, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы Главного управления МВД России по Москве

«В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий установлена причастность оперуполномоченного отделения МВД по району Западное Дегунино старшего лейтенанта полиции, который совместно со своими знакомыми подозревается в похищении гражданина и вымогательстве у него денежных средств», — сказал собеседник агентства.

По его словам, виновного полицейского уволят из органов внутренних дел, он понесет установленное законом наказание.

«Ряд его руководителей будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности», — подчеркнул собеседник агентства.