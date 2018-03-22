Мигрант получил 3 года колонии за взятку полицейскому в Рузском округе 

Гражданина Таджикистана Парвиза Хушвахтова осудили на три года колонии общего режима за дачу взятки сотруднику отдела миграции ОМВД Рузского городского округа Подмосковья, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.
Хушвахтов предложил сотруднику отдела по вопросам миграции ОМВД России по Рузскому городскому округу взятку за непривлечение его к административной ответственности по статье 20.25 КоАП РФ (уклонение иностранного гражданина от исполнения административного наказания в виде выдворения за пределы России). После передачи денежных средств, которая проходила под контролем сотрудников правоохранительных органов, мужчина был задержан.
«Приговором суда Хушвахтову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Денежные средства в размере 15 тысяч рублей обращены в доход государства», — говорится в сообщении.