Ещё
Мигрант получил 3 года колонии за взятку полицейскому в Рузском округе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Рост пенсий, способ перехвата "Сармата" и другие события дня
Рост пенсий, способ перехвата "Сармата" и другие события дня

Мигрант получил 3 года колонии за взятку полицейскому в Рузском округе 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Гражданина Таджикистана Парвиза Хушвахтова осудили на три года колонии общего режима за дачу взятки сотруднику отдела миграции ОМВД Рузского городского округа Подмосковья, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.
Хушвахтов предложил сотруднику отдела по вопросам миграции ОМВД России по Рузскому городскому округу взятку за непривлечение его к административной ответственности по статье 20.25 КоАП РФ (уклонение иностранного гражданина от исполнения административного наказания в виде выдворения за пределы России). После передачи денежных средств, которая проходила под контролем сотрудников правоохранительных органов, мужчина был задержан.
«Приговором суда Хушвахтову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Денежные средства в размере 15 тысяч рублей обращены в доход государства», — говорится в сообщении.
РИАМО: последние новости
Подозреваемого в кражах зеркал с дорогостоящих иномарок задержали в Москве «Почта России» пресекла деятельность банды, воровавшей посылки из сортировочного центра В Раменском перед судом предстанут квартирные мошенники
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии211
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах194
К тюрьме готова. Савченко грозит 10 лет196
Британия испугалась разоблачения шпионов в России1
Угрозы дошли до российской разведки106
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение