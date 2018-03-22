Мигрант получил 3 года колонии за взятку полицейскому в Рузском округе

Хушвахтов предложил сотруднику отдела по вопросам миграции ОМВД России по Рузскому городскому округу взятку за непривлечение его к административной ответственности по статье 20.25 КоАП РФ (уклонение иностранного гражданина от исполнения административного наказания в виде выдворения за пределы России). После передачи денежных средств, которая проходила под контролем сотрудников правоохранительных органов , мужчина был задержан.

«Приговором суда Хушвахтову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Денежные средства в размере 15 тысяч рублей обращены в доход государства», — говорится в сообщении.