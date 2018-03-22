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Бывший руководитель ветеринарной станции в Сараях предстанет перед судом
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Бывший руководитель ветеринарной станции в Сараях предстанет перед судом 

Новости Рязани 41 минуту назад
Фото: Новости Рязани
Бывший руководитель ГУ «Сараевская ветеринарная станция» ответит в суде по обвинению в присвоении денежных средств с использованием служебного положения.
Следствие предварительно установлено, что обвиняемый в период с марта 2009 по декабрь 2010 года использовал свои должностные полномочия по распоряжению имуществом и денежными средствами. При этом экс-руководитель нарушил «Положения об оплате труда работников госучреждений ветеринарии». Обвиняемый, издавая приказы о поощрении работников, включал в общий список на получении премии и себя, как руководителя данного учреждения. Таким образом, на основании приказов, он получил более 30 тыс. рублей.
В отношении бывшего руководителя было возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 160 УК РФ. Как сообщили изданию «Новости Рязани» в региональной прокуратуре, после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд.
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