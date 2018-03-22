Пьяный нарушитель избил полицейского в Башкирии: видео 

Пьяный водитель избил сотрудника ГИБДД в служебном автомобиле. Нападение зафиксировала камера регистратора.
В Башкирии пьяный водитель напал на сотрудника ГИБДД в служебном автомобиле. О случившемся сообщается на сайте СУ СК РФ по республике.
Инцидент произошел утром 4 марта в селе Раевский Алышеевского района. Сотрудники ДПС остановили 25-летнего водителя, находящегося за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину пригласили в служебный автомобиль для оформления документов. В машине нарушитель начал бить полицейского по лицу.
Все происходящее зафиксировал регистратор, установленный в служебной машине.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия к представителю власти». Расследование продолжается.