В Адыгее осудили участников вымогавшей недвижимость преступной группы

МАЙКОП , 22 марта. / ТАСС /. Майкопский городской суд приговорил членов организованной преступной группы, вымогавшей объекты недвижимости у жителей Адыгеи , к лишению свободы, сообщила ТАСС в четверг официальный представитель прокуратуры республики Ярослава Тараканова.

"В состав ОПГ, которая вымогала недвижимость у жителей Майкопского района Адыгеи, входили два жителя Адыгеи и житель столицы Краснодарского края . Суд назначил двум подсудимым наказание в виде 10 лет, а третьему — семи лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима ", — сказала она.

Общая стоимость вымогаемых ОПГ объектов недвижимости оценивается в 39 млн рублей. Поскольку силовики пресекли деятельность группы, фактический ущерб потерпевшим смогли предотвратить. Приговор суда не вступил в законную силу, добавила собеседница агентства.