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Молодой выборжец может сесть на 10 лет за пакет амфетамина
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Молодой выборжец может сесть на 10 лет за пакет амфетамина 

Ivyborg.ru 52 минуты назад
Фото: Ivyborg.ru
Сотрудники транспортной полиции задержали 21-летнего ранее судимого жителя Выборга, у которого при досмотре обнаружили пакет амфетамина.
Как сообщили ivbg.ru в пресс-службе ведомства, в ходе проведения личного досмотра гражданина, правоохранители обнаружили в кармане его куртки полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Экспертно-криминалистическое исследование установило, что изъятым порошком оказался амфетамин, который молодой человек хранил в крупном размере.
Кроме того, после уточнения данных о личности задержанного, сотрудники полиции установили, что ранее он уже был судим за кражу и неправомерное завладение автомобилем.
В отношении молодого выборжца было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Теперь 21-летнему мужчину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. В настоящий момент он находится под стражей.
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