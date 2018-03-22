Молодой выборжец может сесть на 10 лет за пакет амфетамина

Сотрудники транспортной полиции задержали 21-летнего ранее судимого жителя Выборга , у которого при досмотре обнаружили пакет амфетамина.

Как сообщили ivbg.ru в пресс-службе ведомства, в ходе проведения личного досмотра гражданина, правоохранители обнаружили в кармане его куртки полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Экспертно-криминалистическое исследование установило, что изъятым порошком оказался амфетамин, который молодой человек хранил в крупном размере.

Кроме того, после уточнения данных о личности задержанного, сотрудники полиции установили, что ранее он уже был судим за кражу и неправомерное завладение автомобилем.

В отношении молодого выборжца было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Теперь 21-летнему мужчину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. В настоящий момент он находится под стражей.