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Нижегородского депутата подозревают в неуплате налога и угрозах следователю
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Нижегородского депутата подозревают в неуплате налога и угрозах следователю 

АиФ Нижний Новгород 57 минут назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Депутата Законодательного собрания Нижегородской области заподозрили в неуплате налогов. Против народного избранника возбудили уголовное дело, сообщает региональный следственный комитет.
По версии следствия, 40-летний депутат в августе 2015 года заработал 18 миллионов на продаже объекта некапитального вспомогательного строительства, расположенного в Городецком районе. Но в налоговой декларации этого указано не было, бюджет недополучил 2 миллиона 340 тысяч рублей.
«При проведении процессуальной проверки в адрес следователя Следственного комитета поступали угрозы, связанные с исполнением им своих должностных обязанностей. Каждому факту давления на следователей СК в связи с расследованием уголовных дел, будет дана жесткая и принципиальная оценка», — сообщили в ведомстве.
Расследование по уголовному делу продолжается.
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 Ещё 2 источника 
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