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Депутат Заксобрания Нижегородской области уклонился от уплаты более 2 млн рублей налогов
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Депутат Заксобрания Нижегородской области уклонился от уплаты более 2 млн рублей налогов 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Vgoroden.ru
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело против депутата Законодательного собрания Нижегородской области, его подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму 2 млн 340 тыс. рублей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального следственного управления СКР.
"Возбуждено уголовное дело в отношении депутата областного Законодательного собрания по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с физического лица). Он уклонился от уплаты налогов в бюджетную систему РФ на сумму 2 млн 340 тыс. рублей", — говорится в сообщении.
По версии следствия, в августе 2015 года подозреваемый получил 18 млн рублей за продажу объекта некапитального вспомогательного строительства в Городецком районе. В налоговую декларацию по НДФЛ за 2015 год он включил заведомо ложные сведения по полученному доходу, тем самым уклонившись от уплаты налога в указанном размере.
"При проведении процессуальной проверки в адрес следователя Следственного комитета поступали угрозы, связанные с исполнением им своих должностных обязанностей", — отмечается также в сообщении.
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