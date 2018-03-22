Депутат Заксобрания Нижегородской области уклонился от уплаты более 2 млн рублей налогов

"Возбуждено уголовное дело в отношении депутата областного Законодательного собрания по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с физического лица). Он уклонился от уплаты налогов в бюджетную систему РФ на сумму 2 млн 340 тыс. рублей", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в августе 2015 года подозреваемый получил 18 млн рублей за продажу объекта некапитального вспомогательного строительства в Городецком районе. В налоговую декларацию по НДФЛ за 2015 год он включил заведомо ложные сведения по полученному доходу, тем самым уклонившись от уплаты налога в указанном размере.

"При проведении процессуальной проверки в адрес следователя Следственного комитета поступали угрозы, связанные с исполнением им своих должностных обязанностей", — отмечается также в сообщении.