В Москве мошенница попыталась взять кредит на 500 тыс. руб по фальшивым документам

Сотрудники полиции задержали 53-летнюю женщину, подозреваемую в попытке мошенничества в сфере кредитования, сообщается на сайте столичного главка МВД России.

В ОМВД России по району Кунцево обратился представитель одного из столичных банков. Он сообщил, что жительница столицы собиралась взять кредит в размере 500 тысяч рублей и представила главному менеджеру необходимые документы для кредитного досье. Справка о доходах вызвала у работника банка сомнение в подлинности. Проведенной службой безопасности банка проверкой установлено, что женщина не работает в компании, указанной в справке.

«Участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по району Кунцево в день получения кредита в помещении банка задержана подозреваемая — 53-летняя неработающая москвичка», — говорится в сообщении.

Установлено, что женщина, зная, что не является платежеспособным лицом, представила главному менеджеру банка подложную справку о заработной плате и иных доходах, намереваясь после получения кредита не возвращать денежные средства.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.