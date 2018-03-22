Приезжий из Дагестана предстанет перед судом за кражу кошелька в досмотровой зоне аэропорта Внуково

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении приезжего из Дагестана , обвиняемого в краже чужого кошелька в досмотровой зоне аэропорта Внуково . Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

«Во Внуково раскрыта кража личных вещей пассажира. Перед судом предстанет 24-летний житель Махачкалы , обвиняемый в краже чужого кошелька. В настоящее время расследование по возбужденному следственным отделом линейного отдела МВД России в аэропорту Внуково уголовному делу по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, уже завершено», — говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, следствием установлено, что при прохождении зоны входного контроля терминала «А» аэропорта Внуково 24-летний ранее не судимый житель Махачкалы обратил свое внимание на кошелек, забытый на ленте интроскопа.

«Вместо того, чтобы проинформировать о случившемся сотрудников охраны или полиции, он, убедившись, что за его преступными действиями никто не наблюдает, втайне от окружающих взял и положил забытую вещь в свой карман. Позднее злоумышленник переложит кошелек в сумку, которую сдаст в багаж при регистрации на рейс сообщением Москва (Внуково)- Магас . Именно из этой сумки в присутствии понятых сотрудники полиции линейного отдела МВД России в аэропорту Внуково позже изымут похищенное», — указано в сообщении.

Отмечается, что добычей обвиняемого стали банковские и дисконтные карты, а также 51 тыс. 350 руб. наличными.