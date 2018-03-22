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Полицейские передали в суд дело против грузчика аэропорта Внуково о трех кражах у пассажиров
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Полицейские передали в суд дело против грузчика аэропорта Внуково о трех кражах у пассажиров 

Агентство «Москва» 5 часов назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
«Транспортные полицейские передали в суд уголовное дело, возбужденное в отношении грузчика аэропорта Внуково. Работнику воздушной гавани инкриминируют три эпизода краж из багажа пассажиров», — сообщили в пресс-службе. В пресс-службе уточнили, что в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на предотвращение хищений из багажа авиапассажиров, оперативниками ЛО МВД России в аэропорту Внуково был задержан ранее не судимый 26-летний житель Ярославской области, являющийся помощником грузчика-комплектовщика службы обработки багажа груза. В ходе проведенного расследования была установлена причастность вышеуказанного молодого человека к совершению трех фактов хищения, совершенных на рабочем месте. «Так, занимаясь комплектованием багажа рейса сообщением Москва-Ульяновск, обвиняемый из бокового наружного кармана сумки совершил хищение находящегося внутри планшетного компьютера. Еще один планшетный компьютер похитил из наружного кармана рюкзака, принадлежащего пассажиру рейса сообщением Москва-Назрань. А также незаконно завладел жестким диском, хранящимся в чемодане, сданного в багаж пассажиром рейса сообщением Москва-Краснодар», — пояснили в пресс-службе. В пресс-службе добавили, что в настоящее время все материалы дел, возбужденных следственным отделом ЛО МВД России в аэропорту Внуково в отношении обвиняемого по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ переданы в суд для принятия решения.
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