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В Петербурге тренеры личностного роста незаконно применяли гипноз
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В Петербурге тренеры личностного роста незаконно применяли гипноз 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге руководителей центра личностного роста обвиняют в незаконном применении гипноза, сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.
Следком возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи установили, что во время проведения тренингов, применялся гипноз. По закону, только врачи могут его применять. Преимущественно в государственных лечебных и научных учреждениях.
Напомним, ранее СК возбудил уголовное дело против супругов-тренеров. Они создали некоммерческую организацию «Зеора». В тренингах личностного роста, эксперты нашли признаки осуществления психологического воздействия на человека, способного нанести вред здоровью.
Теперь к предыдущим обвинениям — создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, добавилось новое — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Женщину-руководителя уже задержали. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения и предъявления обвинения. Ее супруг объявлен в розыск, так как на днях он скрылся в неизвестном направлении.
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