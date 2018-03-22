В Петербурге тренеры личностного роста незаконно применяли гипноз

Следком возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи установили, что во время проведения тренингов, применялся гипноз. По закону, только врачи могут его применять. Преимущественно в государственных лечебных и научных учреждениях.

Напомним, ранее СК возбудил уголовное дело против супругов-тренеров. Они создали некоммерческую организацию «Зеора». В тренингах личностного роста, эксперты нашли признаки осуществления психологического воздействия на человека, способного нанести вред здоровью.

Теперь к предыдущим обвинениям — создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, добавилось новое — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Женщину-руководителя уже задержали. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения и предъявления обвинения. Ее супруг объявлен в розыск, так как на днях он скрылся в неизвестном направлении.