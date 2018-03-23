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Грабители лишили саратовца 80 тысяч долларов
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Слепаков рассказал о "домогательствах" Слуцкого
Слепаков рассказал о "домогательствах" Слуцкого

Грабители лишили саратовца 80 тысяч долларов 

letnews.ru 1 час назад
В Саратове четыре неизвестных вооруженных злоумышленника отобрали у безработного саратовца наличность в валюте и рублях, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области.
Происшествие случилось сегодня, 23 марта, в Ленинском округе. Около 14:00 на улице 2-я Прокатная к местному жителю, имевшему при себе валюту в сумме несколько десятков тысяч американских долларов и некоторое количество российских рублей, подошли четыре незнакомца в масках, и угрожая оружием, отобрали все деньги. Злоумышленники скрылись с добычей в неизвестном направлении.
По факту группового разбоя возбуждено уголовное дело. Полицейские разыскивают романтиков с большой дороги.
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