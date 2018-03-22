Житель Обшаровки переделал охотничье ружьё в обрез

Сотрудники уголовного розыска Приволжского района в ходе обыска, проводимого в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье «Кража» УК РФ , у безработного, ранее судимого за кражу 50-летнего жителя села Обшаровка, обнаружили обрез охотничьего ружья, который он хранил по месту своего проживания, сообщает референт отделения информации Игорь Ефремов

Как выяснили полицейские в конце ноября 2017 года, на чердаке дома, в котором ранее проживал, подследственный нашел охотничье ружье, при помощи ножовки отпилил часть ствола и приклад, переделав его в обрез.

Полицейские изъяли оружие и направили его на исследование. В ходе проведенной экспертизы было получено заключение, что изготовленный обрез, изготовленный из одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, является гладкоствольным огнестрельным оружием, пригодным к стрельбе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление оружия» Уголовного кодекса Российской Федерации. «Оружейнику-самодельщику» грозит от трех до пяти лет лишения свободы.