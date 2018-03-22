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Кулибин из Обшаровки: полицейские задержали мужчину с самопальным обрезом
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Кулибин из Обшаровки: полицейские задержали мужчину с самопальным обрезом 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Полицейские Приволжского района задержали 50-летнего жителя Обшаровки. По версии следователей, он незаконно изготовил оружие.
— Злоумышленник пояснил, что нашел ружье на чердаке дома, в котором проживал ранее. При помощи ножовки он отпилил ствол и приклад охотничьего оружия, решив переделать его в обрез, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.
Эксперты криминалистического центра исследовали находку и выяснили, что мужчина действительно изготовил оружие дома. При помощи подручных инструментов он модернизировал ружье, тем самым нарушив закон.
Теперь злоумышленник может оказаться за решеткой. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
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