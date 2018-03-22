Кулибин из Обшаровки: полицейские задержали мужчину с самопальным обрезом

Полицейские Приволжского района задержали 50-летнего жителя Обшаровки. По версии следователей, он незаконно изготовил оружие.

— Злоумышленник пояснил, что нашел ружье на чердаке дома, в котором проживал ранее. При помощи ножовки он отпилил ствол и приклад охотничьего оружия, решив переделать его в обрез, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области

Эксперты криминалистического центра исследовали находку и выяснили, что мужчина действительно изготовил оружие дома. При помощи подручных инструментов он модернизировал ружье, тем самым нарушив закон.

Теперь злоумышленник может оказаться за решеткой. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.