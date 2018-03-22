На Среднем Урале задержали жилищных аферистов

Они оформили фирму на бомжей.

Свердловской области задержали 35-летнего мужчину и 41-летнюю женщину по подозрению в аферах с арендой жилья.

Как рассказал «Уралинформбюро» руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, злоумышленники создали три сайта, где размещали информацию о сдаче квартир по заниженной стоимости. Они просили у клиентов предоплату — от 4000 до 5000 рублей. Однако когда деньги поступали на счет, подозреваемые исчезали или предлагали другие неактуальные варианты.

Обманутые люди обратились в полицию. В ходе расследования выяснилось, что предприятие по аренде было оформлено на бомжей из Тюменской и Новосибирской областей, а по адресу регистрации фирмы размещались складские помещения посторонних организаций.

"Несмотря на попытку дельцов запутать следы, органы внутренних дел сумели вычислить три фактических адреса офисов в Екатеринбурге , Верхней Пышме и Ревде, где «трудились в поте лица» любители дармовых денег. При проведении обысков представители МВД изъяли 57 персональных компьютеров, 92 сотовых телефона, 215 сим-карт различных операторов, флэш-накопители, банковские карты, а также платежную документацию, различные квитанции о наличные. В настоящее время установлено 17 потерпевших", — отметил полковник Горелых.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Сумма ущерба устанавливаются. Полицейские разыскивают других потерпевших.