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Следствие: парень, превративший школьниц в проституток, арестован
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Следствие: парень, превративший школьниц в проституток, арестован 

Волга Ньюс 1 час назад
Напомним, 22-летний молодой человек был задержан 20 марта. По имеющимся данным, он заставлял двух девушек 2000 и 2001 годов рождения оказывать интим-услуги, при этом за непослушание наказывал их.
В СУ СК РФ по Самарской области сообщили: заявление написали сами девушки. По их словам, с молодым человеком они познакомились в интернете. После проверки изложенных ими данных возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 240 УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетних».
Следствие вчера обратилось в суд с ходатайством об аресте подозреваемого, и оно было удовлетворено. Молодого человека отправили в СИЗО на два месяца.
Между тем по данным источника в правоохранительных органах, заявительницы из неблагополучных семей и, возможно, вели не самый благопристойный образ жизни.
Масштабная проверка всех обстоятельств этой истории продолжается.
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