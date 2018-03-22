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Бастрыкин передал в центральный аппарат СК дело об убийстве учредителя газеты «Черновик» в Дагестане
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Бастрыкин передал в центральный аппарат СК дело об убийстве учредителя газеты «Черновик» в Дагестане 

RT на русском 1 час назад
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал дальнейшее расследование дела об убийстве в Дагестане в 2011 году учредителя газеты «Черновик» Хаджимурада Камалова в центральный аппарат СК. Отмечается, что в ходе рабочей поездки в Дагестан Бастрыкин заслушал доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве журналиста.
«Бастрыкин принял решение о передаче дальнейшего расследования этого уголовного дела опытному следователю Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте СК.
Камалов, как сообщала «Газета.Ru», был убит в Махачкале в 2011 году. Его застрелили неподалёку от редакции «Черновика».
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