Бастрыкин передал в центральный аппарат СК дело об убийстве учредителя газеты «Черновик» в Дагестане

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал дальнейшее расследование дела об убийстве в Дагестане в 2011 году учредителя газеты «Черновик» Хаджимурада Камалова в центральный аппарат СК. Отмечается, что в ходе рабочей поездки в Дагестан Бастрыкин заслушал доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве журналиста. «Бастрыкин принял решение о передаче дальнейшего расследования этого уголовного дела опытному следователю Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте СК. Камалов, как сообщала «Газета.Ru», был убит в Махачкале в 2011 году. Его застрелили неподалёку от редакции «Черновика».