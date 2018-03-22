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Несовершеннолетние сбытчицы наркотиков отправятся в воспитательную колонию
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Несовершеннолетние сбытчицы наркотиков отправятся в воспитательную колонию 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Федеральный суд Октябрьского района Орска вынес приговор в отношении двух несовершеннолетних новотройчанок. 17-летних девушек осудили за незаконный оборот синтетических наркотиков в значительном и крупном размерах.
Летом прошлого года девушки попытались сделать так называемые «закладки» с наркотиками в Новотроицке, а затем отправились в Орск, чтобы продолжить незаконную деятельность там. Но по пути их задержали сотрудники полиции. При обыске в их рюкзаках обнаружены наркотики в значительном размере.
В отношении несовершеннолетних возбуждено два уголовных дела. Первое по статье о сбыте наркотиков в значительном, а второе — в крупном размерах.
Вина девушек полностью доказана, им вынесли обвинительный приговор. Новотройчанкам назначено наказание — лишения свободы на срок четыре с половиной года каждой, отбывать которое несовершеннолетние преступницы будут в воспитательной колонии.
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