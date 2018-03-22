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Резонансное убийство дагестанского журналиста передано в центральный аппарат СК
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Резонансное убийство дагестанского журналиста передано в центральный аппарат СК 

Деловая газета «Взгляд» 46 минут назад
Глава СК Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства расследование убийства учредителя газеты «Черновик» в Дагестане Хаджимурада Камалова.
Как сообщается на сайте СК, во время визита в Дагестан Бастрыкин заслушал ход расследования уголовного дела по факту убийства директора издательства ОАО «Свобода Слова» и учредителя газеты «Черновик» Хаджимурада Камалова, совершенного в 2011 году.
«По результатам доклада Александр Бастрыкин принял решение о передаче дальнейшего расследования этого уголовного дела опытному следователю Главного управления по расследованию особо важных дел СК», — сообщили в ведомстве.
Напомним, в декабре 2011 года неизвестными на улице Магомеда Гаджиева в Махачкале был застрелен учредитель газеты «Черновик» Хаджимурад Камалов.
В октябре 2014 года на встрече с членами президентского Совета по правам человека известный журналист Максим Шевченко заявил, что с 2000 года на территории Дагестана от рук преступников погибли 15 журналистов, при этом ни одного преступление до сих пор не расследовано.
В ответ, в январе 2015 года тогдашний глава Дагестана Рамазан Абдулатипов заявил, что на тот момент было раскрыто 11 убийств из 12.
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