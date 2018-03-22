Пятигорчанину грозит уголовное наказание за контрабанду стероидов

7 флаконов стероидов из страны ближнего зарубежья недавно незаконно доставили на КМВ, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе Минераловодской таможни.

Подозреваемый признался, что заказал препараты для увеличения своей мышечной массы и улучшения спортивных показателей.

Стероиды направили на экспертизу.

По полученным сведениям, вещества являются сильнодействующими.

За незаконное перемещение через государственную границу запрещенных препаратов в отношении пятигорчанина возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ».

Ему грозят до 7 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн руб.

Расследование продолжается.