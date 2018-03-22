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Пятигорчанину грозит уголовное наказание за контрабанду стероидов
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Пятигорчанину грозит уголовное наказание за контрабанду стероидов 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
7 флаконов стероидов из страны ближнего зарубежья недавно незаконно доставили на КМВ, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе Минераловодской таможни.
Подозреваемый признался, что заказал препараты для увеличения своей мышечной массы и улучшения спортивных показателей.
Стероиды направили на экспертизу.
По полученным сведениям, вещества являются сильнодействующими.
За незаконное перемещение через государственную границу запрещенных препаратов в отношении пятигорчанина возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ».
Ему грозят до 7 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн руб.
Расследование продолжается.
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